Son dakika: Baba ile 2 oğlunun feci sonu! Girdikleri su kuyusunda öldüler
Adıyaman'da 73 yaşındaki Nusret Özer ve iki oğlu olan 43 yaşındaki Metin Özer ile 20 yaşındaki Emre Özer temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü. Onları kurtarmak isteyen itfaiye eri de gazdan etkilendi.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 13:53 Son Güncelleme:
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Adıyaman'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenen Nusret Özer (73) ile oğulları Metin (43) ve Emre Özer (20) öldü. Onları kurtarmaya çalışırken, gazdan etkilenen itfaiye eri ise tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Kuştepe köyünde öğle saatlerinde Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, temizlemek için evlerinin önündeki 7 metre derinliğinde olan su kuyusuna indi. Baba ve oğulları kuyudan uzun süre çıkmayınca, yakınları AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Adrese sevk edilen itfaiye ekibinden Mehmet Yetkin Tuluk, kuyuya girdi. Tutak da çıkmayınca AFAD ekipleri gaz kontrolü yapıp, kuyuya indi. Ekipler, metan gazından zehirlendiği belirlenen Nusret Özer ile 2 oğlu ve Mehmet Yetkin Tuluk’u çıkardı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişiden Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, kurtarılamadı. Mehmet Yetkin Tuluk’un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.