Son dakika: BAE Veliaht Prensi Ankara'da! Anlaşmalar imzalandı
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Veliaht Prensi resmi törenle karşıladı. Doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı.
24 Kasım 2021, Çarşamba 17:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da resmi tören ile karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zayed arasında gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik yatırımlar gündemde yer aldı.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı.