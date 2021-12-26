Türkiye Son dakika! Bağcılar - Güngören tramvay hattında kaza! Seferlerde aksama!

Son dakika! Bağcılar - Güngören tramvay hattında kaza! Seferlerde aksama!

Türkiye

Son dakika! Bağcılar - Güngören tramvay hattında kaza! Seferlerde aksama!

Güngören Tramvay İstasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı. Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

26 Aralık 2021, Pazar 09:41 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.


Aracın tamvay yolundan kaldırılması çalışmalarının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi. 


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