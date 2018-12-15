Son dakika: Bağcılar-Kabataş tramvayı Cevizlibağ'da raydan çıktı İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Cevizlibağ durağında raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay, karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle Cevizlibağ-Topkapı arasında sefer yapılamıyor. Yaşanan kazayla ilgili Metro İstanbul da açıklama yaptı