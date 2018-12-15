Son dakika: Bağcılar-Kabataş tramvayı Cevizlibağ'da raydan çıktı
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Cevizlibağ durağında raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay, karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle Cevizlibağ-Topkapı arasında sefer yapılamıyor. Yaşanan kazayla ilgili Metro İstanbul da açıklama yaptı
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı.
Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen başka tramvaya çarptı.
Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda, Cevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Cevizlibağ ve Kabataş-Pazartekke arası yapılmaktadır. Cevizlibağ-Topkapı arasında İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir" denildi.