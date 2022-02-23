Türkiye Son dakika! Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın!

Son dakika! Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın!

Türkiye

Son dakika! Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın!

İstanbul Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevler içinde kalan iş yerine sevk edildi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Bağcılar'da tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda hasar oluştu.

Fatih Mahallesi Cami Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Görgü tanığı Yusuf Can, "Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Söndüremedik. Daha sonra itfaiyeler geldi." dedi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar! Kesici cismi gözüne dayadı