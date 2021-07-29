Son dakika: Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı!
Son dakika haberi...Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı yapıldı. Irak hükümetinden konuya ilişkin bilgi verilmedi. Can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
29 Temmuz 2021, Perşembe 11:08 Son Güncelleme:
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Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.
Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.
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