Dünya Son dakika... Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı, 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı, 4 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Son dakika... Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı, 4 kişi hayatını kaybetti

Bağdat'ın doğusunda bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

15 Nisan 2021, Perşembe 15:07 Son Güncelleme:
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Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Bağdat'ın doğusunda bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Olayda şu ana kadar 17 kişinin de yaralandığı bölgedeki polis ve sağlık yetkilileri tarafından duyuruldu.

Hürriyet

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