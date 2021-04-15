Son dakika... Bağdat'ta bomba yüklü araç patladı, 4 kişi hayatını kaybetti
Bağdat'ın doğusunda bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.
15 Nisan 2021, Perşembe 15:07 Son Güncelleme:
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Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Bağdat'ın doğusunda bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Olayda şu ana kadar 17 kişinin de yaralandığı bölgedeki polis ve sağlık yetkilileri tarafından duyuruldu.
Hürriyet
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