







Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Bağdat'ın doğusunda bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Olayda şu ana kadar 17 kişinin de yaralandığı bölgedeki polis ve sağlık yetkilileri tarafından duyuruldu.

Hürriyet