Irak’ta başkent Bağdat’ın kuzeyindeki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne füze saldırısı düzenlendi. 5 füze ile gerçekleştirilen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’ne bilinmeyen kişiler tarafından 5 Katyuşa füzesi atıldığı ancak bir kayıp olmadığı bildirildi.

Pentagon'dan açıklama

Pentagon Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, füzelerin Taci Asker Üssü’nün 2 kilometre uzağına düştüğü ve hiçbir ABD’linin saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Irak'ta bir süredir güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılan ABD askerlerinin bulunduğu üslerde bu tedbirler sürdürülüyor.

İran misilleme yapmıştı

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ABD'ye misillemede bulunmuş, İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlemiş, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

DHA

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