Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi ile soruya cevap verdi. Bahçeli, Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’na ilişkin soru üzerine, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım.. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.