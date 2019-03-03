Son dakika... Bahçeli: Ankara dün zillete teslim olmadı olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli şunları söyledi:

İş üretmek yerine laf üretenlerin bahaneleri çok değerleri yoktur. Zafer çok isteyenlerindir.

MHP hem olduğu gibi görünmeyi hem de göründüğü gibi olmayı ilke edinmiştir.

Çizgimiz bellidir. Siyasi ahlak ve ilkelerimiz berraktır.

Davamız ezelden beri haklıydık ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk.

Şimdi hak verenler çoğaldı. Hakkımızı savunacağız hakkımızı alacağız bu süreçte her zamanki gibi bir olacağız biz olacağız büyük bir aile olduğumuzu asla unutmayacağız.

Türkiye'nin istikra hedefleri için yapacağımız pek çok şey önümüzde duruyor.

Ankara dün zillete teslim olmadı olmayacaktır.

Ankara demek Türkiye demektir, cumhuriyet demektir. Milli mücadelenin adı ve anısı demektir.

Ankara'nın tarihi hızını kesmeye hiç kimsenin niyet ve hedefi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır.

Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır. CHP'nin eline geçmeyecektir.

Ya beka ya bela, ya cumhur ya hezimet...