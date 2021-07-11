Siyaset Son dakika: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Son dakika: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Siyaset

Son dakika: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümü nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli, kutlama mesajı yayımladı.

11 Temmuz 2021, Pazar 15:53 Son Güncelleme:
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MHP lideri Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Zat-ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin üçüncü yıldönümünü kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla"


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