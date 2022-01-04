Bahçeli, İBB'ye terör iltisaklı personel teftişine ilişkin 'İşe alınanlardan en üste kadar herkes sorumludur. Suç sabit görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir' ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yeni yılın ilk grup toplantısında hepinizi selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, değerli kardeşlerimize selam ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Muhatap olduğumuz tehditlere başa çıkabilmek için bir tarih şuuruna ve millet sevgisine sahip olmamız lazımdır. Kimin dost, kimin dost olduğunu tarif edebilmeliyiz. Kana ekmek doğrayan, fil gibi züccaciyeci dükkanına dalan, iradesi dümen, ilkesi duman olan kim varsa tanımalıyız, ipliklerini mutlaka pazara çıkarmalıyız.

2021 yılının teferruatla yorumlayarak beklentilerimizi dile taşımak, millet ve ülke yararına olanları takip ve temin etmek başlıca amacımızdır. 2021 yılı Kovid-19 salgını gölgesinde geçmiştir. Maalesef salgın tüm dünyayı vahim ölçülerde etkilemektedir. Sadece insan ve toplum sağlığı değil hayatın her alanında virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak çok risklidir. Unutulmasın ki deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. Temkin yokluğunun sebep olacağı acıklı akıbiyetler ziyadesiyle fazladır.









"TÜRKİYE ZAYIF DÜŞMEYECEKTİR"

Sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışmaktadır. Onlara vefa borcu duyduğumuz bir gerçektir. Maaşlarındaki iyileştirmeyi de süratle gerçekleştirmemiz şarttır. 2022 yılının bir yandan Korona illetinden kurtuluş için ümit verici bir yıl olması, yeni dünya mimarisinde hazırlık halinde geçmesi samimi dileğimdir. Türkiye zaafa uğramayacak, zayıf düşmeyecektir. Sabırla, tıbbın imkanlarıyla, sağlık altyapımızın direnciyle, duanın emsalsiz gücüyle, dayanışmanın engin mirasıyla biz bu virüsün kökünü kazıyacağız. Önce sağlık diyoruz, bunlar olmadan hiçbir şeyin anlamının olmayacağını da biliyor ve inanıyoruz.

2021 yılında demokrasi ayıpları, hakimiyet kavgaları, ekonomik saldırılar, etnik gerilimler, doğal afetler, göç dalgaları, kanlı darbeler, siyasi çalkantılar yaşanmış ve daha da sertleşmiştir. 16 Eylül 2021'de uzay turizmi başlamıştır. Şöhretli milyarderler uzaya giderek bir damla su hasreti çeken milyonların durumuna hazin duymamıştır. Aşılara bile ulaşamayan milyonlarca insanın varlığı kahredici bir çelişki olarak hafızalara işlenmiştir. Türkiye aşıya ihtiyaç duyan ülkelerin yanında durmuştur. Biz Müslüman Türk milletiyiz. İnançlarımızla itibarlıyız, istikbalimizle iddialıyız. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa, kimler böylesi bir yanlışa düşüyorsa aleyhlerine davacıyız.

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN AZİZ MİLLETİMİZDEN DERHAL ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkanvekili Kur'an kursları için ucuz, din dışı bir bürhanda bulunmuştur. Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı beklemektir. Dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz. Din dilmezler, diyanet tanımazlar. CHP zihniyeti mağlup olmaya mahkumdur.

2021 yılında öne çıkan başlıklardan birisi de Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. ABD uçağının iniş takımlarına tutunan Afganların ibretlik görüntüleri simgesel bir travma olarak hafızalarımızdadır. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık başta olmak üzere farklı nedenlerle yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumunuzdur. Türkiye göç konusunda azami külfete kısıtlı imkanlarıyla katlanan bir ülkedir. Ne yazık ki en mağdur hale gelen ülke Türkiye'dir. 2022 yılında göç probleminin çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır. Türkiye'ye sığınan sığınmacıların kendi ülkelerinde huzurlu bir ortamın inşa edildikten sonra gönüllü şekilde gönderilmesi gerekir. Ülkemize sığınmış suçsuz günahsız kişiler üzerinden provokasyon yapmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyon şeklidir.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Temennimiz anlaşmazlıkların uzlaşmayla düğümlenmesidir. 2021 yılının bitimine saatler kala Biden ile Putin arasında kurulan telefon diplomasisinden bir sonuç çıkmamıştır. Nükleer savaştan bahsedilmesi başka vahim risktir. Rus ve ABD heyetleri arasında Cenevre'de gerçekleşecek görüşme trafiği bundan sonraki gelişmelerin seyrini tayin edecektir.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Türkiye'nin barışın, istikrarın savunmasını yapması çok yerindedir, bizim de desteklediğimiz denge hali budur. Bir diğer sorun alanları da Suriye, Libya, Akdeniz ve Balkanlar olarak öne çıkmaktadır. ABD'nin Yunanistan'ı askeri üslerle donatması iyi niyetle izah edilemeyecektir. Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma konusunda fırsatçılık yapması haydut devlet olma yolunda olduğunu göstermektedir. Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir. Ege Denizi'ne fitne serpiştirenlerin sonu hüsrandır. Yunanistan, Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına fazla güvenmemelidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın beyanı bir meydan okumadır.

2021 yılının Eylül ayında Merkel iktidarı sona ermiş, koalisyon hükümeti yönetimi devralmıştır. AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Fransa'da seçimler yapılacaktır. Biden yönetiminin saldırgan ve savruk tutumunun sandığa nasıl yansıyacağı belli olacaktır.

Rusya ilk defa 2021'de nükleer füze taşıyan uçaklarını Suriye'ye indirmiştir. Savaş gemilerini Suriye'nin limanına konuşlanmıştır. ABD, Suriye'de yuvalanmış terör örgütüne açıktan destek vermeyi de sürdürmüştür. Eren Bülbül'ün kanına girenlerin ABD tarafından pışpışlanması insanlığın görüp göreceği en kepaze olaylardan bir tanesidir. Bu ülkede iç huzur ve sükunet hakim olmadan Türkiye'nin güvende olması mümkün değildir. Suriye kangrene dönüşmüş ve içinden çıkılmaz haldedir. Türkiye terörist eylemleri engelleme konusunda muazzam bir gayret göstermiştir. İnanıyorum ki 2022'de terörün kökü kazınacaktır. 2023'te terörün gündemden tamamen çıkarılması için 2022 bir milat olacaktır. Türkiye terörü bitirmeye kararlıdır. Bu yüzden PKK'nın HDP'nin sureti kapatılmalıdır.

İÇİŞLERİ'NDEN İBB'YE TEFTİŞ

HDP ile ittifak kuran, gelecek düşleyen hangi parti varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır. Muhteşem başarılarımızı TBMM'de kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İBB'de pazarlık konusu yapmaya kimse kalkışmamalıdır. Terörün emellerine hizmet eden sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması adaletin ve milli iradenin şerefidir. Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu siyasi rant uğruna hiçe sayanlar doğrudan doğruya ayağımızın altındadır. İBB'de işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair iddianın üzerine gidilmesi bir hukuk gerçeğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, utanmaz yüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımlarıdır.

"İBB BAŞKANI HER DURUMDA SORUMLUDUR"

Belediye Başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormamış mıdır? Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur. Suç sabit görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. Sayın Erdoğan okuduğu bir şiir yüzünden büyük haksızlıklara uğramış ve görevden alınmıştı. Peki mevcut Büyükşehir Belediye başkanı şiir mi okudu? Hayır. Terör örgütleriyle bağlantılı olanların işe alınması konusunda soruşturulması maksadında tecrübeli müfettişler görevlendirildi. Ne var bunda? Mağduriyet bunun neresindedir?

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

2021 yılında doğal afetler peş peşe yaşandı. Ormanlarımız yandı, sel ve heyelanlar pek çok ilimize karabasan gibi çöktü. 2022 yılında aynı felaketlerin bir daha tekerrür etmemesini niyaz ediyorum. Yaralarımız sarılmış, zarar ve ziyanlar telafi edilmiştir. Ekonomik operasyonlara karşı milletimizle aynı çizgideyiz, devletimizle aynı mevzideyiz, hükümetimizle aynı siperdeyiz. 20 Aralık tedbirleri vasıtasıyla döviz kurlarındaki düşüşlerin fiyatlarda indirime gidilmesi adil ve ahlaki bir beklentidir. Enflasyona karşı milli irade teyakkuzdadır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. İlerleyen aylarda faiz, döviz kuru makul yerlere gerileyecektir.

Kamu kurumlarının kapısında siyaset yapan CHP Genel Başkanı ne derse desin Türkiye büyüyecek, zenginleşecek, cari fazla seferberliğiyle cumhuriyetin 100. yıl dönümü sağlanacaktır.