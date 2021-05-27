MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık etti. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;:

Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış odaklar tıpkı bugünkü gibi ihanet devriyesine çıkmışlardır. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, devletimizin, milletimizin tartışma kabul etmeyen emanetlerinin yanında duracağız



