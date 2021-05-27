Siyaset Son dakika: Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması

Siyaset

Son dakika: Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli MYK toplantıları sonrası Cumhur İttifakıyla ilgili açıklama yaptı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 17:34 Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık etti. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;:

Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış odaklar tıpkı bugünkü gibi ihanet devriyesine çıkmışlardır. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, devletimizin, milletimizin tartışma kabul etmeyen emanetlerinin yanında duracağız


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