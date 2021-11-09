MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhterem mücadeleleri milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır. Atatürk, Türk milletinin varlığına kast edenlerin farkına vararak onları deşifre etmiş, milletin yolunu aydınlatmıştır. Tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla bakmasına neden olmuştur.

ATATÜRK'Ü TÜRK GENÇLİĞİ HER ZAMAN HATIRLAYACAKTIR

Büyük Atatürk'ün de öngördüğü gibi gafillerin ihanetleriyle her zaman karşılaşması mümkündür. Atatürk, milletin arasına nifak sokan art niyetlilerle mücadeleye önem vermiştir. 57 yıllık bir hayata devasa bir tarihi sığdırıp Rahman'a kavuşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk gençliği her zaman hatırlayacaktır. O bir hilal gibi parlayan kurtuluşun öncü ismidir.

Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecek, şer odaklarının heveslerine kursaklarında bırakacaktır. Konu milletse konu vatansa helal süt içmiş her insanımız devleşerek zulüm çevçevesini parçalamasını bilmiştir. Türk milleti şehidiyle gazisiyle en çetin tuzakları bozmuştur.

FİTNENİN BİRİSİ BİTERKEN DİĞERİ BAŞLIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili yayılmak istenen ahlaksız tezviratlar, bunu fırsat bilip Borsa İstanbul'da oyunlar oynayan husumet cephesinin varlığı gözümüzden kaçmayan alçaklıklardır. Terörle mücadeleyi engellemek, terör örgütlerine can suyu vermek için devamlı faaliyet halinde olan siyasi partilerin milli güvenlik problemi haline geldiğini görmek meselemizdir. Türkiye'nin ayağından çekiştirenler boş durmuyor. Fitnenin birisi biterken diğeri başlıyor. İtibar suikastları, çarpıtılmış haberler, iftira kampanyaları mesafe almak insan ve toplum hayatını zehirlemektedir.

CHP TARAFINI ŞEYTANDAN YANA KULLANDI

Türkiye'nin sırtına hançer saplamak için fırsat kollayanların her karanlık yol müracaat ettikleri görülmektedir. Adına millet denilen ittifakın ana ve ara ortakları Türkiye'nin önüne kesmek için sanki yarış halindedir. CHP yönetimi tezkereye hayır diyerek tarihin en büyün yanlışını yapmıştır. Masum insanımıza ölüm saçan teröristlerle mücadeleye hayır diyen CHP, tarafını ve tercihini şeytandan yana kullanmıştır. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz şaşkındır, şok halindedir. İyice sıkışan, minderden kaçmak için çareler arayan Kılıçdaroğlu soluğu bu defa da Yozgat'ta almıştır. Atalarımız boşuna söylememiş, karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Gerçekten de Kılıçdaroğlu'nun hali tıpkısıyla budur. Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil'de yuva değil mağara delikleri vardır, teröristleri o deliklerde yerle bir edeceğiz. Sanıyorum bilmiyorsun çünkü ilgilenmiyor, takip etmiyorsun. Teröristler sadece Kandil'de bulunmuyor. Senin meşru kabul ettiğin HDP, Kandil'in hıyanet odağıdır. Bari bunu kabullen, milletin huzuruna çıkarak af ve merhamet dilen.

"DİKİL DE KANDİL'İ YERLE YEKSAN EDECEĞİNİ SÖYLE"

Yurdumuzun dört bir köşesinde analar evlatlarını almak için analar HDP il binalarının önünde nöbet tutuyorlar. Eğer kendine güveniyorsan HDP'li yoldaşlarının karşısına dikil de Kandil'i yerle yeksan edeceğini söyle. HDP'li bölücülerin, terör destekçilerinin yüzüne haykır. Haykır da adam mısın değil misin görelim.

"BU MEKTUP BİR SİYASET KRİZİDİR"

MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da demokratik sorumluluğu bir muhalefet partisidir. Muhalefet demek her adımı kundaklamak değildir. Milli meselelere muhalefet muhbirliktir. 10 büyükelçi tarafından ortaklaşa açıklanan muhtıranın külleri soğumadan, aynı maksatla şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır. Yabancı büyükelçilerin tamamına mektup göndermiştir. Bu mektup bir siyaset krizidir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Türkiye alerjisi ile yazılmış mektupta Kılıçdaroğlu ayan beyan jurnalcılık yapmıştır. Kılıçdaroğlu'nun suyu ısınmış, miadı dolmuştur. Kılıçdaroğlu'nun mektubu millet ve demokrasi karşıtıdır. Bu mektup bir rezalettir. Kılıçdaroğlu tarihten de mi ders almadın?

KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLMELİ

Terörle mücadele aynı zamanda vatan mücadelesi, millet mücadelesi, bağımsızlık mücadelesidir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 32 bin 859 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan bu yana da 2 bin 384 hainin başı ezilmiştir. Allah'ın izniyle terör müsibetinin kökü kazınacaktır. İstedikleri kadar tezkereye hayır desinler... Tezkere kararı açıktır, hüküm sabittir. Terör örgütleri için artık hiçbir yer emniyetli değildir. Gerekirse Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir. Artık bu işin başka çaresi kalmamıştır.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A TEPKİ

Şehit aileleri milletimize emanettir. Bunlara hakaret ve küfür şehitlerimize ihanettir. Açık açık söylüyorum; soysuzluktur, şerefsizliktir. Düşman dilidir... Bu kansızlık, içinde şehit saygısı, ilahi adalet hissi olan hepimizi dağlamıştır.