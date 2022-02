İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Şiddetin olduğu yerde hayır yoktur, huzur yoktur. Özellikle kızlarımızı, çocuklarımızı, masum insanlarımızı hedef alan şiddet dalgası hepimizin ortak şikayet konusudur. Beyaz gelinliğiyle evinden çıkması gereken bir kız çocuğu kefene sarılarak bu dünyadan göçmüştür. Şiddetin önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Şiddete tolerans gösterilemez. Alçakları en ağır şekilde cezalandırmak hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur. Kadına yönelik saldırılar, medeniyet ilkelerimizin çiğnenmesi demektir.









26. dönemde TBMM'ye sunduğumuz ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel görüşülüp yasalaşmasını, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı sonuçlar alabilmek için idam cezasının bile tartışmaya açılmasını, şiddeti özendirip teşvik edecek her türlü haberden ve yayından kaçınılmasını, üniversitelerin sosyoloji, psikoloji gibi bölümlerinde görev alan akademisyenlerin öncülüğünde ülkemizin şiddet haritasını çıkarmasını, toplumun her kesimine ulaştırılmasına önermiştim. Bugün de aynı çizgideyiz. 16 yaşındaki Sıla kızımız olmak üzere, cinayete maruz kalan tüm insanlarımıza Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

HOCALI KATLİAMI: SOYKIRIM SUÇU İŞLENMİŞTİR

Küçük düşünenlerin gölgesiyle beraber gelecekleri de küçüktür. Biz ne geride kalacağız, ne yem olacağız ne de yutulacağız. Yürüdük mü tozumuza bile yetişemezler. Kim bizi yutmaya kalkarsa hepsinin birden nefesini keseriz. Bilmeyen varsa hatırlatayım; bizim adımız Türk milletidir. Bugün 3 kıtada 30 ayrı ülkede manevi anıtlarımız olan 80 şehidimiz ismimizin ne kadar geniş coğrafyalarda yankılandığının kanıtı değil de nedir. Doğal ve doğru olacağı üzere, nerede bir soydaşımız varsa gözümüz oradadır. Karabağ'dan Kırım'a, Kıbrıs'tan Kudüs'e varıncaya kadar 3 hilalin ayak izleri vardır, silinemeyecek adı ve sanı vardır. Hocalı bunlardan yalnızca bir tanesidir. Soydaşlarımızın kanı dökülmüş, canımızdan can gitmiştir. Hocalı hala tedavi edilmemiş bir yaradır. 7 bin nüfuslu Hocalı'da bir soykırım suçu işlenmiştir. 613 soydaşımız şehit edilmiş, geride kalanlar yerinden yurdundan edilmiştir.

Hocalı, stratejik değeri çok fazla olan yurt köşesidir, hala feryat etmektedir. Ermenistan'ın takip ettiği savaşlar, yeni topraklar politikası zor kullanılarak çöpe atılmış, Türk coğrafyası uyanışa geçmiştir. Türk'ün damarına basanlar, vatanına göz koyanlar, doğduklarına pişman edilmişlerdir.

Türk milletinin tek yürek olması zalimlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Azerbaycan lehine sahada üstünlük kurulmasının önü açılmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma zaferi teyit eden tarihi bir belge hükmündedir. Dağlık Karabağ'ın bütünüyle Azerbaycan'a geçeceği zaman da gelecektir. Çünkü Hocalı Türk'tür, Dağlık Karabağ Türk'tür. Bu tarih gerçeğini kimse değiştiremeyecektir. Bir kere kalkan bayrak bir daha inmeyecektir, vatanımız bölünmeyecektir.

Yazılan senaryo vahimdir, tehlike büyüktür. Ermenistan'ın Karabağ'da zaman zaman tacizlerde bulunması maksatlı bir tutumun göstergesidir. Biz hiçbir devletle husumet kamplarına ayrılmayı da aklımızdan geçirmiyoruz ancak muhatap ülkelerden dürüstlük bekliyoruz. Bu beklentimizi karşılayan ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdürmek vazgeçilmez bir amacımız olmalıdır.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen yüksek gerilim boyut değiştirmektedir. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Kiev'in kuşatılarak bir işgale hazırlık yapıldığını iddia etmiştir. Buna rağmen tehlikeli iddialara Rusya tarafından yalanlanmıştır, aynı Rusya balistik ve seyir füzeleriyle bir tatbikat yapmıştır. Bu tatbikatı Putin anbean takip etmiştir. Rusya-Ukrayna sınırında OHAL ilanlarının yapıldığı, sivillerin tahliye edildiği anlaşılmaktadır. Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'da ayrılıkçı bölgelerin tanınması ve Putin'in buna resmen olur vermesi yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Putin geçen hafta Ukrayna sınırından askerlerinin çekileceğini söylese de ABD Dışişleri Bakanı asker çekilmediğini açıklamıştır. NATO çekilme için yeterli kanıt olmadığını açıklamıştır. Biden bir yönüyle Ukrayna'nın egemenlik haklarını da zedelemiştir. ABD, Rusya barış ve istikrara hizmetten uzağa savrulmuştur. Ukrayna'nın geleceğini veya güvenliğini konuşacak tek mecri tüm Ukrayna vatandaşlarıdır.

MHP olarak Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Barış, huzur ve istikrarın kökleşmesi için diplomasinin tek çıkar yol olduğunu düşünüyoruz. Savaş çığırtkanlığı yapan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığını kanaatindeyiz. Soğukkanlı politikalar her ülkenin çıkarınadır. Rusya'nın sorumluluğu ziyadesiyle fazladır.

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanımız bu konferansa katılmışken İBB Başkanı'nın da Münih'e gitmesi dikkat çekmiştir. İBB Başkanı, Münih'te hangi sıfatla bulunmuştur. Bu şahıs ne geziyor Münih'te? Sır tuttuğu bir görevi varsa söylesin de bilelim. Açık açık Türk demokrasisinin yetersizliğinden bahsetmiş, kurumların yıprandığını, Avrupa değerlerine ve demokratik normlara özlemin arttığını söylemiş. İBB Başkanı, Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiş. Bu skandal bir rezalettir, köksüzlüktür. Yabancı ülkelerde şikayet etmesi kararmış ve fosilleşmiş zihniyetini ele vermiştir. Türk düşmanlığı aleni olan Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir. Beraberce gülücükler saçmak, PKK ile buluşmak demektir, bölücülüğe hizmet demektir, şerefli bir davranış da sayılamayacaktır.

İstanbul demokrasiye aç olsaydı Münih'in yolunu zor bulurdun. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı ancak rüyanda görürdün. Bizim gözümüzde İBB Başkanı mefluçtur. Bu vefasızlığın cevapsız bırakılmayacağı da mutlaka görülecektir.

MUHALEFETİN YENİ SİSTEM BULUŞMASI

Bu kapsamda tavizsiz tutum siyasi ilkemizdir. Milli duruş adamlık ister, mertlik ister, ahlak ister, vicdan ister. Adına Millet İttifakı denilen aslında zillet olan siyasi oluşum bu tablonun tersine yelken açmıştır. Zillet ittifakının 6+1 formatında planlayıp gerçekleştirdiği 12 Şubat toplantısı devamlı tartışılmış, isabetli tespitlerimiz haksız eleştirilere uğramıştır. Mizahi karakteri üst düzeyde olan şu iddiaya bakar mısınız: Yuvarlak masa heyecan yaratmış, vatan sevgisiyle bir araya gelmişler. O zaman ne arıyorsunuz vatan düşmanlarıyla. Kılıçdaroğlu, HDP'yi daha fazla saklayamamış en sonunda HDP'nin yok sayılamayacağını söylemek zorunda kalmıştır. İşte bu itirafname zillet partileri arasındaki onursuz ilişkiyi gözler önüne sermiştir.

12 Şubat yuvarlak masa toplantısı hususunda en sivri çıkışı Kobanili Serok Ahmet yapmıştır. Bu şahsın derhal tıbbi bir müdahaleyle karantina altına alınmasını öneriyorum. Allah muhafaza tedavilere cevap vermeyen acıklı hallere düşecek. Serok Ahmet'in bu diyarla bağı kopalı çok olmuştur. Serok dikkat etsin kurdun gözünü kan bürüdü mü Kobani'ye kaçmakla bile kurtulamaz.

TARKAN'IN POLEMİK YARATAN ŞARKISI

Bildiğiniz gibi Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdi. Bu şarkıya musallat olanlar çıkmıştır, bunlar da ortadadır. Tarkan geçecek diyor, elbette geçecek zor günler geçecek, terör geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek. 6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı ters çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil görmek. Biz 6 rakamına bakınca 6 oku görüyoruz. Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdecisidir. Çoğu gitmiş azı kalmıştır. Tarkan şarkı sözleriyle Kovid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor, hayır diyorlar. İddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz.

Buradan Zillet ittifakına ekmek çıkmaz. Her şey geçer, kaldı ki hayat geçiyor, ömür geçiyor. Geçmeyecek olan şeyler de vardır, ihanetin sızısı geçmez, kötü sözün yarası geçmez, şehitlerimizin acısı geçmez, Türk ve Türkiye sevdamız asla geçmez, geçemez, geçmeyecektir.

Tarkan'ın şarkı sözlerini beka meselesine bağlayacağımı söyleyenler, şimdi dağılabilirler. Konuşmalarıma merak salanlar fazla çırpınmasınlar, bilsinler ki karga, bülbüle taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış.

Tarkan'dan muhalif bir figür üretme peşine düşenler onun 'Kıl Oldum Abi' şarkısını dinlesinler.

Herkes kendi işine bakmalı, kendi alanıyla sınırlı kalmalıdır.