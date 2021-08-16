Ekonomi Son dakika: Bakan açıkladı! 30 milyon TL oldu...

Son dakika: Bakan açıkladı! 30 milyon TL oldu...

Ekonomi

Son dakika: Bakan açıkladı! 30 milyon TL oldu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu' dedi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 14:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10.000.000 TL, Sinop'a 10.000.000 TL olmak üzere toplam 20.000.000 TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30.000.000 TL oldu” dedi.

Bakan Yanık ayrıca, “Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler bir bütündür. Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
53 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Ucuzunu bulan kaçırmasın
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Gözde meslekler
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fındıkta rekor ihracat beklentisi