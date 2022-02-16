Siyaset Son dakika: Bakan Akar Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü

Son dakika: Bakan Akar Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü

Siyaset

Son dakika: Bakan Akar Romanya Savunma Bakanı Dincu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı'nda Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.

16 Şubat 2022, Çarşamba 17:02 Son Güncelleme:
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NATO Karargahı’ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanları ele alındı. Görüşmede, Romanya'nın Türkiye’nin önemli bir müttefiki olduğunu, Türkiye ve Romanya arasında askeri eğitim ve diğer iş birliği alanlarında atılacak adımların bulunduğunu, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.


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