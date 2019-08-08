Akar KKTC’de şu mesajları verdi:

Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz.

Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasp edilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir.