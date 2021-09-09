Türkiye Son dakika! Bakan Akar'dan Rum yönetiminin Atatürk kitabıyla ilgili talimatına tepki

Son dakika! Bakan Akar'dan Rum yönetiminin Atatürk kitabıyla ilgili talimatına tepki

Türkiye

Son dakika! Bakan Akar'dan Rum yönetiminin Atatürk kitabıyla ilgili talimatına tepki

Rum kesiminin öğrencilere verdiği 'Atatürk sayfaları yırtılsın' talimatına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepki geldi.

09 Eylül 2021, Perşembe 15:27 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuşuyor.Akar, Rum kesiminin Atatürk kitabıyla ilgili verdiği skandal talimata tepki gösterdi. Akar, "Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneği. Şiddetle reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir.

KKTC’nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

"ÇARPIK VE DÜŞMANCA"

(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Komşumuz Yunanistan terör örgütlerine destek veriyor.

Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır.



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