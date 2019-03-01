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Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi! İkincisi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz" dedi.

01 Mart 2019, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
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Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi! İkincisi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lere ilişkin önemli açıklama yaptı. Albayrak, KOBİ'lere yönelik olarak 25 milyar liralık kredi paketinin hayırlı, uğurlu olmasını söyledi.

İşte Bakan Albayrak'ın tweet'i:

Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.

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