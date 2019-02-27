  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: İtidal çağrısında bulunuyoruz

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: İtidal çağrısında bulunuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2019, Çarşamba 13:27
A A
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: İtidal çağrısında bulunuyoruz

Çavuşoğlu Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan son gelişmelerle ilgili, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı. Türkiye olarak problemlerin çözümünde katkı yapma arzusundayız. Bunu Pakistan'a da bu sabah ilettik. Keşmir sorunu bir an önce çözülmeli." ifadelerini kullandı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.