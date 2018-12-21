  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Malta'da açıklamalarda bulundu

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Malta'da açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela’nın katıldığı "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" başlıklı programa katıldı.

21 Aralık 2018, Cuma 14:22 Son Güncelleme:
A A
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Malta'da açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta'da yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu noktadan sonra siyasi sürece odaklanmalıyız. Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli, çekilmede bir boşluk olmamalı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin Malta'daki yatırımları güçleniyor. Birçok Türk firması Malta'da yatırıma sıcak bakıyor. Bugünkü görüşmelerimizde kültür, turizm ve eğitim konularını görüştük. Çok sayıda Türk vatandaşı Malta'ya eğitim için geliyor.

Orta Doğu ve Afrika'daki her türlü olumsuz durum ülkelerimizi olumsuz etkiliyor.

Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Münbiç haritamız da mevcut. YGPG/PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.