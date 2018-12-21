Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta'da yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu noktadan sonra siyasi sürece odaklanmalıyız. Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli, çekilmede bir boşluk olmamalı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin Malta'daki yatırımları güçleniyor. Birçok Türk firması Malta'da yatırıma sıcak bakıyor. Bugünkü görüşmelerimizde kültür, turizm ve eğitim konularını görüştük. Çok sayıda Türk vatandaşı Malta'ya eğitim için geliyor.

Orta Doğu ve Afrika'daki her türlü olumsuz durum ülkelerimizi olumsuz etkiliyor.

Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Münbiç haritamız da mevcut. YGPG/PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli.