Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün (16 Şubat) RF Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin arka plan bilgilendirme notu:

1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, RF Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (16 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, RF-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu, sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değinmiştir. Bu çerçevede, Bakan Çavuşoğlu ülkemizin RF ve Ukrayna arasındaki toplantılara evsahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemiştir.

Bakan Lavrov, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek II. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve bu vesileyle Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyid etmiştir.

Bakan Çavuşoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lavrov’a teşekkür etmiştir.

2. Bakan Çavuşoğlu bugün ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Ukrayna-RF gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alınmıştır.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya da teşekkür etmiştir.







