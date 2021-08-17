Türkiye Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Taliban dahil tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Taliban dahil tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz

Türkiye

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Taliban dahil tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz

Afganistan'daki Taliban dönemiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. Biz tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Havaalanının güvenliğini biz yürütüyorduk. Bunların hepsini görüşeceğiz. Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı belirtmek isteriz.' dedi.

17 Ağustos 2021, Salı 11:39 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti. Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. Biz tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Burada özellikle Katar'ın rolünü de takdirle karşıladığımızı söylemek isterim. Havaalanı tarafında bir panik. Görüntülerin bizi üzdüğünü söylemek isterim. Bir iki gün içinde güvenlik sağlandıktan sonra tahliyeler devam edecek.

Diğer ülkelerin tahliyelerine de yardımcı oluyoruz. Bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor ve biz ne yapabiliriz... Havaalanının güvenliğini biz yürütüyorduk. Bunların hepsini görüşeceğiz.

Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı belirtmek isteriz. Umarım eylemde de bunları görürüz.

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