Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

200'den fazla Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. İsrail Kudüs’teki kardeşlerimize baskılarını artırdı. Temel Hedef Filistinlileri Kudüs’ten sürmek. Bir düşünün 70 yıldır bir evde yaşıyorsunuz bir gün çıkıp sözde mahkeme kararıyla evinizden çıkarıyorlar. Evler yaklaşık 70 yıl önce Ürdün tarafından inşa edilip teslim edilen evlerdir.

x





İsrail, sivil Filistin binalarına saldırdılar. BM binasını hastaneleri hedef aldılar. Mübarek Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler.

Cumhurbaşkanımız çok sayıda dünya lideri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçirildi. BM Genel Kurulu’nun toplanması talep edildi. Her türlü mekanizmanın harekete geçirilmesini taleplere ekledik.

Haziran 2018’de acil olarak toplanan BM Genel Kurulu’nda karar alındı, rapor sunuldu. BM’nin ofis ve personeli varlığını artırması, sivil gözlem misyonu ve fiziki koruma sağlanması.

BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır Perşembe günü genel kurulun toplanması kararını aldı, teşekkür ediyoruz.

İsrail’in gerçekleştirdiği ihlallerin gündeme gelmesini sürdüreceğiz.

Zalim ile mazlumu bir gösteren açıklamalar yapılıyor. Ne acıdır ki güvenlik konseyi kendi aldığı kararları bile kabul etmeyen bir aymazlık içerisinde.

Biz iki ülke arasındaki normalleşmeye karşı değiliz. Normalleşme çabaları İsrail’in saldırganlığını artırdı.

TİKA ve Kızılay bu zor koşullara rağmen Filistinli kardeşlerimizin acısını hafifletme çabasında.

İsrail basın yayın kuruluşlarına da saldırıyor. İsrail'e karşı çabalarımız karşısında Meclis’in verdiği karar takdire şayandır.

Filistin konusunda Türkiye’de ortak bir dayanışma kültürü var. İç siyasi tartışmalarda Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları sevindirmemek gerekir.