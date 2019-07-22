Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

(ABD'nin F-35 kararı) Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar.

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye değer veriyor. Trump verdiği sözü tutmak için elinden geleni yapıyor ama yine de temkinli olmak lazım.

CAATSA yaptırımlarının ertelenmesini bekliyoruz.

Yaptırımlar konusunda ABD’ de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump’ın yaptırımları erteleme yetkisi var. Bu beklentimizi Cumhurbaşkanımız kendisine iletti. S-400’ler en erken 2020'de aktif hale getirilecek.

ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız.

Ayrıntılar gelecek...