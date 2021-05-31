İşte CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hem Rum hem Türk tarafı da katılmalı dedi. Neden Türkiye, Kıbrıs açıklarında arama bu yapıyor? Bakan Çavuşoğlu bunu da izah etti. Rum tarafının tek taraflı arayışları sonucunda Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye verdiği lisansla Ankara da oradaki Kıbrıs Türk'ünün hakkı için aramalara başladığı izah etti.

25 maddelik bir anlaşmadan bahsetmiştik. Görüşmeler devam edecek, haziran ortasında Miçotakis ile Erdoğan'ın biraraya gelmesi öngörülüyor.

İki başkanın görüşmesi için takvimlendirme çalışması var dedi Çavuşoğlu 14 Haziran'da gerçekleşecek gibi görünüyor. Saati ve ne kadar süreceği ile ilgili ayrıntılar belirleniyor. S-400 konusunda ABD'nin YPG'ye verdiği destek de FETÖ de aramızda hala bir sorun Ermeni soykırımı açıklaması da geldi. Daha iyi bir ilişki içinde olma gayreti var. S-400'leri 'Kullanmayın' teklifi kabul edilemez. S-400 konusunda ABD tarafından bir gevşeme yok.

"BIDEN, CUMHURBAŞKANIMIZA 'BİZ SİZİNLE YAKINDAN ÇALIŞMAK İSTİYORUZ' DEDİ"

YPG konusunda da yine ABD'nin geri adım atmadığını anlıyoruz. Bu angajmanı da bize çok iyi açıklayamıyorlar dedi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... Bakan Çavuşoğlu, "Biden, Cumhurbaşkanımıza telefonda siz de istiyorsanız biz sizinle yakından çalışmak istiyoruz dedi ama var olan sorunlarımızı aşmamız lazım. Diplomasi de bunun için gerekli ifadesi kullandı" dedi.

MISIR İLE NORMALLEŞME

İlişkilerin normalleştirilmesi için bir takım diyalog ortamları vardı. Bakan Yardımcısı Sedat Önal şu ifadeyi kullandı: "İlişkilerin normalleştirilmesi ve bölgesel düzeyde daha fazla işbirliği için iki tarafta da bir siyasi idare olduğuna dair işaretler var" dedi. İlişkilerin normalleştirilmesinin kolay olmadığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu da "İkili ilişkilerin normalleştirilmesi demek karşılıklı büyükelçilerin atanması dahil ilişkilerin tamamen normal seyrine dönmesi demek" dedi. Bu süreç başladı. Tabii ki zamana ihtiyaç var. Bu aşama aşama ilerleyecek bir şey dedi ve dışişleri bakanlarının da bir görüşme yapacağının altını çizdi.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÖZ KONUSU OLUR MU?

Bakan Çavuşoğlu, "Biz İsrail tutumunu değiştirmediği sürece ilişkileri normalleştiremeyiz. İsrail barıştan yana davranırsa ancak ilişkilerimiz normalleşebilir. Netanyahu'nun hükümette olması ya da olmaması değil mesele, İsrail'in Filistin'e yönelik tutumunu değiştirmesi gerekir" dedi.

RUSYA İLE TURİZM TEMASLARI

Bakan Çavuşoğlu, "Ruslar bize bunun kesinlikle siyasi bir tarafı yok diyor. Tamamen sağlık sebebi deniliyor. Umarım açarlar" dedi. Bu konuda Rusların da Türkler kadar istekli olduğunu söyledi. Rusya'yla da vaka sayıları düştükçe turizm konusunda kapı aralanıyor diyebiliriz.Çavuşoğlu, "Bizim Ukrayna'ya silah satmamızdan kimse rahatsız olmamalı" dedi. Rusya da bundan kesinlikle rahatsız olmasın dedi.

AB İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

Göç anlaşması için henüz net bir geri dönüş yok. Gözler hazirandaki AB zirvesinde. Bakan Çavuşoğlu şunun altını çizdi: "Biz para verelim, siz göçmenleri idare edin. Böyle bir yaklaşımı asla kabul etmeyiz. AB-Türkiye ilişkileri çok boyutlu" dedi.







