Gelen bir son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın daveti üzerine Atina'ya gidiyor. Yunanistan'a inen Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Yunanistan'a pozitif gündem ile gidiyorum' dedi.







