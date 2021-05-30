Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik mesaj: Yunanistan'a pozitif gündem ile gidiyorum
Son dakika haberine göre, Yunanistan ziyareti öncesi önemli bir mesaj veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunanistan'a pozitif gündem ile gidiyorum' dedi.
30 Mayıs 2021, Pazar 10:26 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın daveti üzerine Atina'ya gidiyor. Yunanistan'a inen Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Yunanistan'a pozitif gündem ile gidiyorum' dedi.
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