Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

'İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı.'

'Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm.'