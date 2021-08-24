Siyaset Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye göç merkezi' iddialarına yanıt

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye göç merkezi' iddialarına yanıt

Siyaset

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye göç merkezi' iddialarına yanıt

İngiliz medyasında yer alan 'Türkiye göç merkezi' iddiası hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'bu haber gerçekdışıdır' dedi. BBC'nin bu tweet'i sildiğini belirten Çavuşoğlu kuruluşun özür dilediğinin altını çizdi.

24 Ağustos 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; 

'İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı.'

'Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm.'

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