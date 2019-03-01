Eskişehir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile vizeleri kaldırmak için adımlar attıklarını dile getirerek Avrupa Birliği'yle de tekrar müzakere başlatmak için görüşmeleri yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Rusya’yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz."

"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık."

"Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır."



