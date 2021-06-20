Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: Vazgeçmesi lazım!
Son dakika haberine göre, Türkiye'den Yunanistan'a sert bir tepki geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım' dedi.
20 Haziran 2021, Pazar 11:16 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklama yaparak "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" ifadelerini kullandı.
Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Akdeniz'i dostluk denizi haline getirmek bizim elimizde. AB artık masaya dönmeli, somut adımlar atmalı. Türkiye'yi oyalamasınlar. İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklama yaparak "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" ifadelerini kullandı.
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