Türkiye Son dakika: Bakan Derya Yanık'ın konvoyunda kaza!

Son dakika: Bakan Derya Yanık'ın konvoyunda kaza!

Türkiye

Son dakika: Bakan Derya Yanık'ın konvoyunda kaza!

Tokat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın korumalarının bulunduğu otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kazada yaralanan 3 koruma görevlisi polis memuru hastaneye kaldırıldı.

28 Kasım 2021, Pazar 13:01 Son Güncelleme:
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Tokat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın koruma ekibinin otomobili, elektrik direğine çarpıp, tarlaya devrildi. Kazada 3 polis memuru, yaralandı.

Bir dizi programa katılmak üzere Tokat'a Samsun yönünden gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın korumalarının bulunduğu 34 HP 2587 plakalı otomobil, Turhal yolu Güzeldere köyü yakınlarında, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.


Elektrik direğine çarpan otomobil, yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi. Kazada 3 koruma görevlisi polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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