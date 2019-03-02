Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın verilerine göre, sadece Zonguldakhavzasında 1,3 milyar ton taş kömürü rezervimiz olduğu tahmin ediliyor. Bu kömürü değerlendirebilmemiz için işçi kardeşlerimize, sizlere ihtiyacımız var. Hükümetimizin üzerinde ısrarla durduğu bilhassa enerji alanında yerli üretime geçme düşüncesini elbette işçi kardeşlerimiz olmadan gerçekleştiremeyiz. Uzun Mehmet'le başlayan kömürün hikayesi sizlerle devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayında yayımladığı bir kararla yeni işçi alınmasıyla ilgili TTK Yönetim Kuruluna yetki verdiğini ve TTK Genel Müdürlüğünün de işçi alımıyla ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladığını anlatan Selçuk, bakanlıklarına bağlı İŞKUR vasıtasıyla başvuruların alındığını, bugün de noter huzurunda kurayla toplam bin pano-ayak üretim işçisinin atamasını Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri olmak üzere eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.



