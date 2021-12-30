Türkiye Son dakika: Bakan duyurdu: Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra yeni hedef...

Son dakika: Bakan duyurdu: Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra yeni hedef...

Türkiye

Son dakika: Bakan duyurdu: Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra yeni hedef...

Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra yeni hedefi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı. Karaismailoğlu, '2022 yılında Ankara-Sivas hızlı trenini bitirdikten sonra Erzincan-Erzurum-Kars’a hızlı tren getirmeyi hedefliyoruz.' dedi.

30 Aralık 2021, Perşembe 08:47 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında Ankara-Sivas hızlı tren hattının bitmesinin ardından hedefte Erzincan-Erzurum-Kars hattı olduğunu söyledi.

Erzurum’da gerçekleşen AK Parti Aralık Ayı İl Danışma Meclis Toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hedefimiz Erzincan, Erzurum ve Kars’a da hızlı tren getirmek. 2022 yılında Ankara-Sivas hızlı trenini bitirdikten sonra Erzincan-Erzurum-Kars’a hızlı tren getirmeyi hedefliyoruz. 12 bin 800 kilometreye ulaşan demiryolu ağımız var. Demiryolu hatlarımızı çok çok daha arttıracağız. Ülkemiz yüksek hızlı trenlerle daha birkaç yıl önce tanıştı. Hedefimiz Erzincan’a, Erzurum’a ve Kars’a da hızlı tren getirmektir. Hiç endişeniz olmasın 2022 sonunda Ankara-Sivas hızlı trenini bitirdikten sonra devam ettirerek Erzincan-Erzurum-Kars diye devam edeceğiz. Demiryolları çok maliyetli ve uzun soluklu, teknoloji isteyen işlerin başında geliyor. Teknolojisini kendisi üreten demiryolu sektöründe bir Türkiye var” dedi.


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