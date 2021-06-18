Son dakika: Bakan Elvan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması geldi. Elvan, 'Enflasyonu tek haneye indirme yönünde bir hikayeyi yeniden birlikte yazacağız. ' dedi.
18 Haziran 2021, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonu tek haneye indirme yönünde bir hikayeyi yeniden birlikte yazacağız." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası Buluşması programında konuştu.
Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Verdiğimiz desteklerin yıl sonuna kadar 191 milyar TL'ye, milli gelirin yüzde 3,14'üne ulaşmasını bekliyoruz.
Enflasyonu tek haneye indirme yönünde bir hikayeyi yeniden birlikte yazacağız.
Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız.
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