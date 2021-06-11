Ekonomi Son dakika… Bakan Elvan'dan flaş enflasyon mesajı

Son dakika… Bakan Elvan'dan flaş enflasyon mesajı

Ekonomi

Son dakika… Bakan Elvan'dan flaş enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan enflasyon ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Elvan, ‘Enflasyon ile mücadeleyi bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz’ ifadelerini kullandı.

11 Haziran 2021, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
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Bakan Elvan'ın açıklamaların öne çıkanlar şu şekilde;

Sahanın oyuncuları olarak sizlerin de iyi bildiğinizi gibi enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadeleyi bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Sorunu bütüncül bir şekilde ele alıyoruz. Fiyat istikrarı ve cari açık da ekonomi politikalarımızın odağında bulunuyor.

Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor.

Yapısal politikalara hız kazandıracağız. Yakın zamanda kuracağımız fiyat istikrarı komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm üretecek. Verimliliği odağımıza alalım üretim yapısında kalıcı ve rekabetçi yağıyı hakim kılıp fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi planlıyoruz.

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