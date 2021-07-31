Son dakika... Bakan Koca açıkladı! 3 bölgede yangınlardan 570 kişi etkilendi
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, orman yangınlarından etkilenen kişi sayısının 160 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Manavgat'ta ise 410 kişinin yangınlardan etkilendiğini söyledi.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 16:01 Son Güncelleme:
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Bakan Koca açıklamasında, "Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu." dedi.
Bir açıklama daha yapan Bakan Koca, Manavgat'ta 410 kişinin yangınlardan etkilendiğini söyledi. Koca, "Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10." açıklamasını yaptı.
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