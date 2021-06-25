Türkiye Son dakika... Bakan Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili duyurdu

Son dakika... Bakan Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili duyurdu

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili duyurdu

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı.

25 Haziran 2021, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronovirüs aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaşırken, 'Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın.' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 'Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın.' dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre aşılanma sayısı en yüksek 10 il şu şekilde:

Aşılanma oranı en yüksek 10 il

Edirne: %68.86

Amasya: %67.66

Eskişehir: %67.54

Çanakkale: %67.31

Kırklareli: %66.74

Balıkesir: %65.16

Muğla: %64.49

Burdur: %64.38

Bilecik: %64.23

Sinop: %64.03


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