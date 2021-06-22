Türkiye Son dakika... Bakan Koca: Aşılamada yaş sınırı 25'e indi

Son dakika... Bakan Koca: Aşılamada yaş sınırı 25'e indi

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca: Aşılamada yaş sınırı 25'e indi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşılamada yaş sınırının 25'e indiğini duyurdu.

22 Haziran 2021, Salı 10:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan aşılamaya ilişkin son gelişmeyi açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şunu ifade etti:

Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.



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