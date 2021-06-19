Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini, 30 yaş üstü her yaştan kişinin yarından itibaren randevu alabileceğini duyurdu.

Koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışmaları sürüyor. Çeşitli meslek gruplarının yanında yaş grupları da aşı programına dahil ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti. Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" dedi.