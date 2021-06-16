Son dakika... Bakan Koca duyurdu! 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulaması başladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı sosyal medya paylaşımında 'gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını duyurdu.
16 Haziran 2021, Çarşamba 11:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı sosyal medya paylaşımında 'gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını duyurdu.
Bakan Koca paylaşımında, "BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1405073192348176389
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