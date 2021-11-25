Türkiye Son dakika... Bakan Koca duyurdu! 'Turkovac için acil kullanım onayına müracaat edildi'

Son dakika... Bakan Koca duyurdu! 'Turkovac için acil kullanım onayına müracaat edildi'

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca duyurdu! 'Turkovac için acil kullanım onayına müracaat edildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada yerli covid inaktif aşımız Turkovac'ın bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat edildiğini belirtti.

25 Kasım 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Yerli covid inaktif aşımız Turkovac bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.


Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

EVLİLİK ÖNCESİ SMA TARAMALARI

SMA taramalarını evlilik öncesi ve yeni doğan olmak üzere gerçekleştirilmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında yılbaşından önce taramalarımız başlıyor. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında SMA taramasında yüzde 90 oranını hedefliyor.

KOVİD-19 pandemisi kapsamında Merkezi Yönetim Bütçesinden; COVİD-19 aşılarının alımı için 17 Milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 1,7 Milyar TL, COVID-19 personel ek ödemeleri için ise 1,4 Milyar TL olmak üzere, toplamda 20,1 Milyar TL cari harcama yapılmıştır.

DHA

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