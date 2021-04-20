Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadelerini kullandı.



