Son dakika... Bakan Koca, haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.
20 Nisan 2021, Salı 14:28 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadelerini kullandı.
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