Türkiye Son dakika... Bakan Koca illere göre vaka haritasını paylaştı

Son dakika... Bakan Koca illere göre vaka haritasını paylaştı

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca illere göre vaka haritasını paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:28 Son Güncelleme:
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Bakan Koca açıklamasında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 26 Temmuz tarihinde 1 milyon 367 bin 872 doz Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi." ifadesini kullandı.


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