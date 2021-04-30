Türkiye Son dakika... Bakan Koca: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Son dakika... Bakan Koca: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

30 Nisan 2021, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.



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