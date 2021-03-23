Türkiye Son dakika: Bakan Koca uyardı: Dikkat etmeliyiz

Son dakika: Bakan Koca uyardı: Dikkat etmeliyiz

Türkiye

Son dakika: Bakan Koca uyardı: Dikkat etmeliyiz

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek, dikkatli olunması uyarısı yaptı.

23 Mart 2021, Salı 20:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Bugün ayrıca 138 can kaybı yaşandığını da anımsatan Koca, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
23 Mart koronavirüs tablosuRisk haritası alarm veriyor! Valilik'ten flaş uyarı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dosta gurur düşmana korku
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Destek mi köstek mi?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 23 Mart koronavirüs tablosu