Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" ifadelerini kullandı.