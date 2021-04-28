Türkiye Son dakika... Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika... Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" ifadelerini kullandı.

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