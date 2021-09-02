Son dakika! Bakan Koca'dan '100 milyon doz' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son açıklamada '18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız' dedi.
02 Eylül 2021, Perşembe 16:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.