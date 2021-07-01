Son Dakika... Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 50 milyonu geçtik
Son Dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik.'' ifadelerine yer verdi.
01 Temmuz 2021, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." dedi.