Son dakika: Bakan Koca'dan Biontech aşısı açıklaması
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaklaşık 750 bin doz BioNTech aşısı teslim aldıklarını belirterek, "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı" dedi.
24 Mart 2021, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. (Türkiye'ye gelen BioNTech aşısı) Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak."
AA
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1374773095139930122